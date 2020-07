Topi d’appartamento beccati dopo un inseguimento: arrestati

I carabinieri di Nicolosi hanno arrestato il 53enne Armando Roccaforte ed il 36enne Maurizio Salvatore Guarrera, entrambi catanesi, ritenuti responsabili di furto in abitazione in concorso. Nel corso della notte di ieri un passante ha intravisto due persone intente a scavalcare la recinzione di una villa in località Contrada Sona e con grande senso civico, ha immediatamente informato il 112 fornendo addirittura le coordinate per l’individuazione tramite GPS. I due malviventi però, avendo compreso di essere stati scoperti, si sono dileguati venendo però intercettati dalla pattuglia dei militari e quindi bloccati dopo un breve inseguimento, all’altezza del bivio S.Leo. Gli arrestati, che senza neanche molta convinzione hanno dichiarato ai militari di essere in cerca di funghi, sono stati sottoposti a perquisizione personale che si estesa anche alla loro Fiat Punto, all’interno della quale i carabinieri hanno trovato vari attrezzi in ferro utilizzati solitamente per la forzatura degli infissi nonché due telecomandi per apparecchiature video. A seguito di un successivo sopralluogo nell'abitazione indicata dal testimone come oggetto di furto, i militari hanno constatato che i due ladri avevano asportato una TV 50 pollici, varie bottiglie di liquori e alcune componenti del sistema di videosorveglianza che, nella fretta di fuggire, avevano temporaneamente occultato in un attiguo terreno abbandonato con l’intento di recuperarli successivamente, portando con sé invece soltanto i telecomandi che erano stati precedentemente rinvenuti.

