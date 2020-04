Topo d’appartamenti beccato mentre scappa con la refurtiva

I carabinieri di Belpasso hanno arrestato il 33enne Francesco Cannavò perché responsabile di tentato furto aggravato. Nella tarda serata di ieri un militare che non era in servizio, mentre transitava lungo via Roma ha sentito le urla di una signora ottantenne terrorizzata. Alla donna non è sembrato vero che in quel momento si fosse materializzato un carabiniere e, pertanto, con affanno ha informato il militare che un uomo si era introdotto nella sua abitazione attraverso la porta del balcone. Il carabiniere, dopo aver fatto accomodare la donna nella propria autovettura, ha chiesto aiuto ai colleghi della stazione dirigendosi quindi verso l’appartamento dove, ha notato un uomo con il volto travisato sul balcone che, accortosi della sua presenza, si è dato alla fuga ma è stato poi rintracciato dalla pattuglia dei militari intervenuti, mentre l’argenteria trafugata è stata rinvenuta abbandonata dal ladre durante la fuga in una busta di plastica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.