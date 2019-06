Tormenta la ex impedendole di uscire di casa, arrestato stalker 28enne

Chiamate, messaggi, pedinamenti a qualsiasi ora del giorno e della notte. Non accettava la fine della loro storia d'amore e la perseguitava sin sotto casa. Era stato già denunciato dall'ex compagna e non si rassegnava sino al punto da aspettarla sotto casa piazzandosi sotto l'uscio per ore.

Così la donna, di 33 anni, ha allertato i carabinieri che lo hanno arrestato. Si tratta di un 28enne originario di Piazza Armerina e dovrà rispondere dell'accusa di atti persecutori.

L'ex compagna, impaurita per la determinazione dimostrata dall’uomo, aveva timore anche di uscire di casa vista la presenza dell'uomo. Il provvedenziale intervento degli uomini dell'arma ha permesso di bloccare l'uomo che prima è stato arrestato e portato nel carcere di piazza Lanza e poi è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e di comunicare con qualsiasi mezzo.