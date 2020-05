Torna in carcere uomo del clan "Assinnata": era ai domiciliari per rischio covid

I carabinieri di Paternò, in esecuzione di un ordine di aggravamento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, hanno arrestato il 41enne paternese Rosario Furnari. L’uomo, ritenuto essere appartenente al gruppo mafioso “Alleruzzo - Assinnata”, attivo nel comune di Paternò e considerato articolazione della famiglia catanese “Santapaola-Ercolano”, era stato scarcerato per motivi di salute e sottoposto alla detenzione domiciliare a causa dell'emegenza coronavirus. Il Furnari però, in occasione di un controllo effettuato presso la sua abitazione il 21 maggio scorso, è stato trovato in compagnia di una persona non facente parte del suo nucleo familiare originario, così, l’adozione del provvedimento a seguito del quale è stato trasferito nel carcere di Catania Bicocca.

