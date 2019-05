Rubava attrezzi da cantiere, torna libero un ladro 40enne

"Le esigenze cautelari, in considerazione del tempo trascorso e della corretta condotta fin qui tenuta, si possono ritenere cessate". Con queste motivazioni il gip di Catania, Simona Ragazzi, ha rimesso in libertà il canicattinese Luca Coniglio, 40 anni, arrestato il 17 ottobre del 2017 nell'operazione dei carabinieri denominata "Triade" che ipotizza un giro di furti e ricettazione di autocarri e mezzi da cantiere. Il giudice, con il parere favorevole del pm, ha accolto l'istanza del suo difensore, l'avvocato Daniela Posante, e ha revocato la residua misura. Coniglio, inizialmente finito in carcere, era sottoposto ad obbligo di dimora con divieto di uscire da casa dalle 22 alle 6 e obbligo di firma da adempiere tre giorni alla settimana.