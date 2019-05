Torna Lungomare Fest, maggio dei libri e metro aperta

Terzo appuntamento domenica 5 Maggio dalle ore 10 alle 20 con Lungomare Fest, giornata di eventi e manifestazioni ed esibizioni artistiche, sportive, ambientali, culturali, ma anche di mostre di prodotti artigianali, momenti ludici e ricreativi, per bambini, ragazzi e adulti, promosse dall'Amministrazione Comunale insieme a numerosi enti e associazioni, in diversi tratti dei viali Ruggero di Lauria e Artale Alagona e nel piccolo borgo di San Giovanni LI Cuti, aree chiuse al traffico veicolare e liberamente aperte ai cittadini e ai ciclisti. Anche il calendario degli eventi di domenica Lungomare Fest rientra nell'ambito della programmazione fino al prossimo autunno, messa a punto dalla giunta guidata da Salvo Pogliese con gli assessori dei vari dell’amministrazione, ciascuno per le rispettive deleghe, che hanno promosso, col mondo dell’associazionismo, decine di eventi che in orari e luoghi diversi animeranno la giornata di festa.

Tra le tante iniziativ.e in piazza Tricolore (Monumento ai Caduti), una vasta area accoglierà gli stand di editori e librai per il Maggio dei libri. Particolarmente nutrita l’esposizione di prodotti artistici con un centinaio di espositori, coordinati dalle associazioni 'Non solo Feste' e 'Le Pulci di Città', che occuperanno la lunga striscia di marciapiede da piazza Tricolore a piazza Mancini Battaglia. Sport e animazioni per bambini e la piazzetta del ‘Pop up market’ nel borghetto di San Giovanni Li Cuti. Numerose iniziative di intrattenimento per bambini e adulti, inoltre, sono previste nell’area antistante l’istituto Nautico, piazzale Sciascia(piazza Europa) e il monumento ai Caduti. Per l’occasione su richiesta del Comune, la Metro rimarrà aperta dalle ore 9,00, con ultima corsa in partenza alle ore 21,00 dalla stazione Stesicoro. Un' area di sosta gratuita dedicata ai diversamente abili è stata attrezzata in via del Rotolo, con accesso dalla rotatoria Sant’Agata di viale Alcide De Gasperi.