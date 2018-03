Torna l'ora legale, ecco come e quando spostare le lancette dell'orologio

Vi siete svegliati preso, ma è già tardi? Niente paura, sono gli effetti collaterali dell'ora legale, tornata in vigore proprio oggi. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018, esattamente alle 2, le lancette degli orologi devono essere spostate un'ora in avanti. Ricordiamo che per smartphone, pc e tablet sarà tutto automatico: basterà essere connessi a internet, non servirà reimpostare l'orario. Niente più giornate corte e buie, tipiche dell'inverno, almeno fino al prossimo 28 ottobre, quando tornerà l'ora solare. Chi ha un orologio tradizionale o un telefono di vecchia generazione dovrà invece stare attento a regolare manualmente l'orario.