Strisce rialzate sulla Circonvallazione, i lavori saranno effettuati di notte

I lavori per la realizzazione delle strisce pedonali rialzate in viale Odorico da Pordenone, all'altezza della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, saranno effettuati nelle ore notturne. Lo ha ordinato il sindaco di Catania Enzo Bianco. La collocazione delle strisce era iniziata questa mattina alle 7 creando difficoltà al regolare scorrimento del traffico. Da qui l'immediata decisione. La collocazione delle strisce pedonali rialzate sulla carreggiata consentirà l'eliminazione del semaforo pedonale, consentendo così un migliore deflusso del traffico, che sarà in funzione solo sabato e domenica.