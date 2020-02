Traffico e spaccio di stupefacenti, tre arresti della squadra mobile

Erano stati arrestati dalla squadra mobile il 21 gennaio 2014, nell’ambito dell’operazione “Colomba” che aveva portato in carcere 48 persone facenti parte del sodalizio criminale clan Cappello-Bonaccorso.

Con sentenza emessa in data 19 marco 2019 dalla Corte d’Appello di Catania - divenuta definitiva il 25 febbraio 2020 a seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione- perché ritenuti colpevoli dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e spaccio di stupefacenti, sono stati condannati:

- Francesco Anastasi, del 1966, pregiudicato già agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 27 febbraio 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 11 e mesi 2 di reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

- Mirko Orazio Gravino, del 1990, pregiudicato già agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 27 febbraio 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 10 e mesi 9 di reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

- Mario Vinci, del 1982, pregiudicato già agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 11 e mesi 2 di reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.