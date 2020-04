Trafuga tabacchi dal distributore automatico: denunciato uno straniero

Nell’ambito dei controlli per contrastare la diffusione del virus Covid-19 si è registrato un incremento di reati di furto che la polizia di frontiera di Catania sta fronteggiando con un incremento delle pattuglie in servizio, anche all’interno del Porto di Catania. Ciò ha permesso di identificare l’autore di un reato avvenuto nella notte del 3 aprile scorso. La mattina di quel giorno, presso gli Uffici dello Scalo Marittimo della polizia di frontiera è stata sporta denuncia di furto di merce da un distributore automatico di tabacchi e bibite, tramite il danneggiamento dello stesso distributore. La stessa giornata, grazie all’immediata attività info-investigativa, il presunto autore è stato individuato all’interno sedime portuale: i poliziotti, quindi, sono intervenuti e lo hanno prontamente bloccato. All’atto dell’identificazione, l’uomo ha esibito il documento d’identità di un soggetto italiano, sebbene non fosse in grado di comprendere e parlare la lingua italiana. Da successivi approfondimenti, è emerso che il documento d’identità era di provenienza furtiva e, a seguito di perquisizione personale, è stato rinvenuto il vero passaporto corrispondente effettivamente al cittadino francese che è stato dunque compiutamente generalizzato. Inoltre, la perquisizione dell’auto dell'uomo ha permesso di rinvenire parte della refurtiva. Dopo aver informato la Procura della Repubblica, a conclusione delle indagini e nel rispetto di tutte le garanzie difensive con nomina di interprete, l’interessato è stato deferito per i reati di furto aggravato, sostituzione di persona e ricettazione.

