Tragedia a Gravina, donna si dà fuoco nel proprio garage

Paura a Gravina di Catania dove una donna, da poche ore, si è data fuoco all'interno del proprio garage. Come chiariscono dall'ospedale Cannizzaro, dove la signora è stata subito trasportata con l'elisoccorso, si tratta di una 52enne del luogo che ha tentato il suicidio.

La paziente, spiegano i medici, ha ustioni di secondo e terzo grado sul 50% della superficie del corpo ed è stata ricoverata al Centro Grandi Ustioni, in terapia intensiva, con prognosi riservata. Ancora ignoti i motivi del gesto. Secondo quanto raccontano alcuni testimoni, i vicini di casa sarebbero intervenuti per spegnere le fiamme e trarre in salvo la donna.

Sul posto, oltre ai sanitari del soccorso, sono arrivati anche i carabinieri che indagano ora sulla dinamica ed il movente.