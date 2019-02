Omicidio a San Leone: fratelli uccidono il padre e provano a disfarsi del corpo

Tragedia questa mattina a San Leone. Secondo quanto raccontano alcuni residenti della zona, due fratelli avrebbero ucciso l'anziano genitore e avrebbero provato a disfarsi del corpo. Il fatto è avvenuto in via Sardegna, alle spalle del Corso Indipendenza. Ad accorgersi dell'omicidio e, per questo, a chiamare le forze dell'ordine, sarebbero stati i vicini che hanno visto i due uomini trasportare un mobile dal quale usciva la mano del padre. Sul posto si trova la polizia di Stato che ha circoscritto l'area e sta effettuando le indagini del caso. IN AGGIORNAMENTO