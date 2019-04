Ultima tappa di #Trashchallenger al lido internazionale

Giunge al termine la prima edizione del #TrashchallengeTour, promosso da Performance, Lido Internazionale, Tandem Adv e con la collaborazione e la partecipazione "tecnica" di Dusty che, per le varie tappe lungo i comuni siciliani e i presidi di bonifica, ha messo a disposizione guanti e sacchi. La giornata conclusiva del #TrashchallengeTour 2019 si svolgerà domani, mercoledì 17 aprile, alle ore 10al L ido Internazionale di viale Kennedy. Decine di studenti delle scuole della Sicilia orientale, si sono dati appuntamento per l'ultima tappa del tour nato in favore della Terra. Al Lido Internazionale si svolgeranno i Dusty Educational le lezioni di educazione ambientale, e per i bambini della prima età scolare sarà allestito il Low Cost Design Park Dusty, il "paese dei balocchi Dusty", lo spazio ludico interattivo, 'costruito' a misura di bimbo, solo con materiali di riciclo per imparare giocando, come si fa la raccolta differenziata e iniziare a familiarizzare con l'ecologia. Per l'occasione Dusty metterà a disposizione anche un mezzo bivasca che con l'ausilio di un operatore, spiegherà ai presenti come viene raccolto e differenziato il rifiuto solido urbano.