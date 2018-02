Trasporta in auto oltre 9 chili di droga con il nipote: arrestato esponente del clan Sciuto-Tigna

Tre mesi fa, un 19enne, Andrea Virruso, era stato arrestato dalla polizia, in compagnia di un minorenne, perché sorpreso a trasportare in un'auto 9,9 chili di hashish, suddivisi in 99 panetti, nascosti dentro il portabagagli.

Al termine delle indagini gli agenti della squadra mobile hanno accertato che, nel trasporto e nella detenzione della droga sequestrata,era coinvolto anche lo zio del giovane, Maurizio Virrusso, 44enne, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, ritenuto esponente del clan Sciuto Tigna.

I poliziotti hanno eseguito una ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa venerdì scorso, dal Gip del Tribunale di Catania per detenzione e trasporto ai fini di spaccio, in concorso, di sostanza stupefacente. Maurizio Virruso è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.