Trasportava 6 chili di cocaina pura: arrestato corriere

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, in viale Kennedy, hanno arrestato il calabrese Rocco Novella, di 37 anni, mentre trasportava un grosso quantitativo di cocaina a bordo della sua auto. I militari, impegnati in uno dei tanti posti di controllo sulla trafficata arteria stradale catanese, hanno notato una Renault Megane il cui guidatore, appena notato il loro dispiegamento, nel disperato tentativo di eluderlo inseriva la freccia per svoltare anonimamente in un’adiacente traversa. Sfortuna per lui volle che i carabinieri sapevano che quella strada era senza uscita e pertanto insospettiti, hanno deciso di seguire l’autovettura.

A questo punto l’autista della Renault, gettando la spugna, ha tentato una veloce inversione di marcia per sfuggire al controllo ma è stato bloccato dai militari. L’accurata perquisizione del soggetto e dell'autovettura hanno dato un risultato inaspettato ai carabinieri che hanno rinvenuto, abilmente occultati sotto il parabrezza, precisamente all’interno del vano motore, 5 panetti di cocaina pura per un totale di 6 chilogrammi. Sono in corso degli approfondimenti investigativi per comprendere il ruolo del corriere nonché il canale di approvvigionamento della droga da parte della criminalità organizzata etnea. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

