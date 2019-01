Trasportava panetti di hashish in auto: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Santa Domenica Vittoria, supportati dai militari della stazione di Floresta, hanno arrestato il 50enne M.A., originario di Randazzo in provincia di Catania, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, impegnati in attività di controllo nel territorio di Santa Domenica Vittoria, zona di confine e passaggio tra la provincia di Messina e quella etnea, hanno fermato l’autovettura di M.A, già conosciuto alle forze dell'ordine, e hanno effettuato il controllo.

Nel corso dell’identificazione, l'attegiamento nervoso e insofferente dell'uomo ha insospettito i militari di pattuglia, i quali hanno deciso di perquisire l'auto. Sotto al sedile passeggero hanno quindi rinvenuto, 930 grammi di hashish suddivisi in nove panetti e, nel portafoglio dell’uomo la somma di 1.670 euro in contanti, ritenuta provento di attività illecita.

Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati e il soggetto è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Messina, in attesa dell’udienza di convalida.