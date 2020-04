Trasportava un chilo di marijuana in auto: arrestato

Nella giornata di ieri, agenti della polizia stradale di Catania hanno arrestato il pregiudicato catanese Giuseppe Rodo, del 1995, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. La pattuglia, ieri mattina, stava percorrendo la tangenziale per svolgere come di consueto i controlli anti contagio su persone e veicoli circolanti sulle più rilevanti arterie stradali della provincia, quando l’attenzione degli agenti è stata attirata da una autovettura che, alla loro vista, ha iniziato a procedere con fare piuttosto incerto, insospettendoli. Fermato il veicolo nei pressi dello svincolo di San Giovanni Galermo, si è scoperto che il conducente era un giovane pregiudicato catanese e quindi i poliziotti hanno deciso di approfondire ulteriormente gli accertamenti. Durante la perquisizione dell’autovettura, i poliziotti hanno scoperto due sacchetti di plastica contenenti complessivamente circa 1 chilogrammo di sostanza essiccata e che emanava un intenso e caratteristico odore di marijuana. Al successivo controllo chimico, l’analisi qualitativa dello stupefacente ha confermato i sospetti degli agenti. Il giovane, già noto per identici comportamenti in passato, è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno, accompagnato nella stessa giornata nel carcere di piazza Lanza di Catania, in attesa della direttissima e della udienza di convalida dell’arresto. Al Rodo, inoltre, sono state contestate altre infrazioni, tra cui quella prevista per coloro che circolano senza giustificato motivo nonostante i divieti anti Covid previsti dalle norme. Tutta la droga è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

