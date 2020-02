Trasportava un panetto di cocaina nello zaino: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato il cittadino nigeriano Elijah Blessing Ezeonunkwo nato in Nigeria il 19 aprile del 1986. Nella giornata di ieri personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante la consueta attività di controllo del territorio, ha notato un extracomunitario a bordo di uno scooter, dal fare sospetto. Questi, infatti, alla vista degli operatori ha cercato di defilarsi fra le auto, svoltando per via Antonino di Sangiuliano, dove però è stato raggiunto e fermato dagli agenti che, alla luce del nervosismo mostrato dallo straniero, hanno proveduto a perquisizione personale.

All’interno di una tasca dello zaino, che l’extracomunitario portava in spalla, gli operatori hanno ritrovato un panetto di sostanza biancastra che i successivi esami tossicologici hanno accertato trattarsi di cocaina, per un peso complessivo di 104 grammi. La perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione dell'uomo, all’interno della quale è stato ritrovato materiale per il confezionamento della droga e 6 telefoni cellulari che sono stati sequestrati per successivi accertamenti. Il Pm di turno, informato dei fatti ha disposto il trasferimento in carcere, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip.