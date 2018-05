Trasporti urbani, Bianco: "Allungamento linea 538 è una realtà"

L'allungamento della linea 538 nella zona di Vaccarizzo è una realtà. La prima "corsa" con il nuovo percorso è stata effettuata ieri mattina dai cittadini che avevano richiesto il prolungamento dell'itinerario e che sono stati accompagnati dal sindaco di Catania Enzo Bianco e dal presidente dell'Amt Puccio La Rosa.

Era presente anche il presidente del Consiglio di quartiere Lorenzo Leone, visto che l' allungamento del percorso all'interno della Collina Primosole era stato sollecitato proprio dalla Municipalità oltre che da alcuni consiglieri comunali.

"Da oltre sei mesi - ha detto Bianco - lavoriamo con i vertici dell'Amt per soddisfare le richieste dei cittadini di Vaccarizzo. Sono convinto che il trasporto pubblico urbano debba essere quanto più efficiente possibile proprio nelle periferie. Voglio ringraziare il presidente La Rosa per quanto è riuscito a fare anche in quest'occasione".