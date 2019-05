Tre piazze di Catania connesse con il Wifi grazie a una gara europea

Il comune di Catania è risultato vincitore di una gara europea che ha assegnato un premio di 15 mila euro per la realizzazione di almeno tre piazze wifi nella città etnea. Il comune di Catania ha partecipato al bando WIFI4EU insieme ad altri 10.000 comuni in Europa ed è risultata vincitore, uno tra i 510 enti locali italiani, prescelti in base all’ordine di arrivo dei progetti. In Europa hanno superato la competizione 3.400 comuni in totale, con un finanziamento complessivo di 51 milioni di euro.

L’intento dell’iniziativa è quello di diffondere la connettività gratuita e l’uso della rete tra cittadini e turisti. L’iniziativa, sostenuta dal sindaco Salvo Pogliese e dall’assessore all’ informatizzazione Alessandro Porto, consentirà di avere almeno tre piazze di Catania fornite di questo importante servizio senza consumo di giga per chi si connette. L’Amministrazione comunale ha anche deciso di chiedere ai cittadini di affidare la scelta delle piazze su cui installare il wifi, facendogli esprimendo, attraverso la pagina ufficiale Facebook del comune di Catania, una preferenza sui siti da attrezzare.

Nei prossimi verrà lanciata la consultazione tramite il più importante social network, in cui gli utenti sceglieranno tra una rosa di piazze che verrà sottoposta alla decisione e da cui verrà stilata una graduatoria di preferenze. I fruitori del servizio WiFi4EU con la sola registrazione nel Paese di provenienza e con lo stesso login, potranno facilmente accedere a tutti gli hotspot d’Europa, realizzati con lo stesso progetto dell’Unione Europea.