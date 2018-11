"Alberi per il futuro", sette nuovi alberi piantati a Trecastagni

Una mattinata all’insegna del verde con la messa a dimora di sette piante di pitosforo donate dai cittadini di Trecastagni per abbellire piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, una delle piazze alla periferia della cittadina alle porte dell’Etna. È “Alberi per il futuro”, l’iniziativa del Movimento 5 stelle, che ne cura il coordinamento a livello nazionale insieme al Ministero dell’Ambiente, che stamattina si è tenuta a Trecastagni, nella piazza intitolata al generale dei carabinieri vittima della mafia.

Gli attivisti trecastagnesi del Movimento, muniti di vanghe e rastrelli hanno provveduto a mettere a dimora le piante, così come successo in tantissimi altri comuni italiani, un appuntamento che si ripete ormai da tre anni nella domenica più vicina al 21 novembre, dal 2011 Giornata Nazionale degli Alberi. “Alberi per il futuro è un’iniziativa a cui noi del Movimento Cinque Stelle teniamo moltissimo – ha dichiarato la senatrice Tiziana Drago, stamattina in piazza insieme ai membri del meet up che hanno organizzato l’iniziativa.

“In tre anni, grazie ad “Alberi per il futuro” sono stati piantati in tutta Italia 27 mila alberi in 72 comuni d’Italia” ha ricordato la parlamentare di Trecastagni. “Ogni albero in più è un passo verso il cambiamento, un modo per continuare a cambiare le cose, insieme”, ha aggiunto la Drago che ha poi ricordato l’appello web del ministro dell’Ambiente Sergio Costa a continuare a sostenere questa iniziativa anche per gli anni a venire. “La sensibilità verso l’ambiente è uno dei punti del contratto di Governo ed essere oggi nelle piazze di tutta Italia per piantare tantissimi alberi è la dimostrazione pratica che noi facciamo i fatti e non ci limitiamo alle parole”, ha concluso la senatrice Cinque Stelle, prima di raggiungere Catania, quartiere Monte Po, per assistere alla piantumazione di altri alberi nel popoloso rione catanese.

All’iniziativa di Monte Po hanno preso parte anche la ex senatrice Ornella Bertorotta e la deputata Maria Laura Paxia. Nella provincia etnea, oltre a Trecastagni, hanno partecipato al progetto “Alberi per il futuro” anche la città capoluogo ed i comuni di Acireale, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Adrano, Caltagirone e Misterbianco. Gli alberi messi a dimora nella giornata di oggi a Catania e provincia sono 168.