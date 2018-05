Trecastagni, appiccato fuoco alla chiesa Madonna dell'Aiuto

Questa notte ignoti hanno incendiato parte della chiesa Madonna dell'Aiuto di Trecastagni. Sul posto sono subito giunti i carabinieri che hanno circoscritto l'area e stanno effettuando in questo momento i rilievi utili per le indagini. Attualmente non si ha alcuna notizia circa la natura o il movente del gesto che, come spiegano le forze dell'ordine, potrebbe essere opera di vandali come di uno squilibrato. I locali interni sono distrutti ma le fiamme non hanno coinvolto altri edifici.

Il fatto contribuisce ad alzare la tensione in paese, il cui Comune è stato commissariato da pochi giorni dalla prefettura di Catania a causa di infiltrazioni della criminalità organizzata. I tre commissari prefettizi dovranno occuparsi dell'ordinaria amministrazione per 60 giorni, così come disposto dal decreto del prefetto, dal momento del loro insediamento, avvenuto proprio durante l'inizio delle festività dedicate ai tre copatroni Alfio, Cirino e Filadelfo.

Secondo il candidato Sindaco Giuseppe Messina la decisione del Ministero è collegata all'inchiesta Gorgoni, all'interno della quale i magistrati della Procura di Catania hanno coinvolto due dirigenti del Comune, accusati di aver 'sistemato' alcune gare di appalto per la raccolta dei rifiuti a favore delle ditte di Vincenzo Guglielmino, "collegamento - secondo i pm - con le famiglie mafiose dei Cappello e dei Laudani".