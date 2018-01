Trecastagni, nasconde 90 chili di droga in garage: arrestato

Andrea Alessandro Fusto, di 23 anni, è stato arrestato a Trecastagni per spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti della squadra mobile della Questura di Catania, durante una perquisizione in un suo garage hanno trovato e sequestrato, nascosti dentro uno scatolone, 90 chilogrammi di marijuana, divisi in sei confezioni in plastica sottovuoto. Il giovane, dopo l'arresto, è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.