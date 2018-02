Trecastagni, operaio muore durante lavori su strada: indagano i carabinieri

In tarda mattinata un'operaio è morto in corso Michelangelo Bonarroti a Trecastagni mentre stava eseguendo dei lavori su strada. Le cause del decesso, come spiegano i carabinieri a CataniaToday, sarebbero naturali - si pensa infatti ad un infarto - ma i militari stanno indagando per capire meglio la dinamica. Sul posto sono giunti inoltre gli uomini dell'ispettorato del lavoro per accertare la regolarità dell'intervento e la posizione lavorativa dell'uomo. (IN AGGIORNAMENTO)