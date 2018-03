Trecastagni, sequestrata un'officina meccanica abusiva

La polizia provinciale di Catania ha controllato un'officina a Trecastagni,in via Santa Lucia, specializzata in fuoristrada. Il proprietario F.D.P è risultato privo di qualsiasi tipo di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di meccanico ed è stato denunciato per il reato ambientale di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non.

L'intera officina è stata sequestrata con all'interno alcuni fuoristrada in riparazione e relative attrezzature specifiche.