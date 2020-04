Tremestieri Etneo, drone per vigilare su rispetto norme anticontagio

L'Amministrazione comunale di Tremestieri etneo si avvale dell'impiego di un drone per monitorare dall'alto spostamenti ed eventuali assembramenti. Tremestieri Etneo è di fatto fra i primi comuni della Sicilia ad essere autorizzato dall' Enac per l'utilizzo di questa tecnologia. Tale modalità operativa, concordata con la Prefettura, è stata impiegata nel weekend del 25 aprile ed ha consentito, grazie ad una visuale ad ampio spettro, di individuare assembramenti e di intervenire immediatamente nel caso di riscontro di comportamenti difformi a quanto stabilito dalle vigenti normative in tema di contenimento del contagio da coronavirus. In base alle aree di sorvolo stabilite dall' Enac, il drone si può elevare a un'altezza di 60 metri sulle aree di Tremestieri centro, Immacolata e Piano, mentre si mantiene sui 25 metri di altezza in zona Canalicchio.

"Il monitoraggio dall'alto consente interventi più rapidi, mirati ed efficaci, che hanno portato, nell'ultimo weekend, ad effettuare numerosi controlli e alla contestazione di diverse violazioni amministrative", afferma il Sindaco Santi Rando. Aggiunge il primo cittadino: "Riteniamo utile avvalerci della tecnologia per potenziare l'azione amministrativa. Ciò è stato possibile grazie al lavoro dei nostri tecnici specializzati e delle pattuglie della Polizia Locale che ringrazio per il lavoro sin qui svolto. Continueremo ad avvalerci dell'ausilio del drone nel corso del prossimo weekend del 1 Maggio. Raccomandiamo alla cittadinanza di continuare ad evitare qualunque tipo di assembramento e di rispettare tutte le prescrizioni normative". Infine conclude Rando, "abbiamo constatato che, grazie alla collaborazione della maggior parte dei nostri concittadini, che hanno rispettosamente osservato le prescrizioni, i numeri del contagio e Tremestieri sono rimasti contenuti. Continuiamo quindi sulla strada del rigore per consolidare risultati ottenuti".