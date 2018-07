Tremestieri etneo, ruba in un appartamento: arrestato 23enne

I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno tratto in arresto il catanese 23enne Antonio Andrea Rubino in esecuzione di un' ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Tribunale di Messina. Il giovane è stato ritenuto colpevole di furto in abitazione avvenuto a Tremestieri Etneo nel mese di ottobre 2016. L’ arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.