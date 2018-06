Entra in un santuario, prende un caffè e rompe statue sacre: denunciato

I carabinieri di Tremestieri Etneo hanno denunciato un 30enne disoccupato, ritenuto responsabile di offese alla religione con vilipendio e danneggiamento aggravato. Molti fedeli indignati avevano allertato i militari dopo aver notato numerosi danneggiamenti presso il complesso monumentale “Parco del Donatore”, dove l’11 novembre del 2011 fu inaugurato il monumento mariano intitolato alla Regina della Pace di Medjugorje. Organizzando dei servizi di appostamento all’interno del parco, i carabinieri sono riusciti a dare un volto al vandalo spregiudicato. L’altra notte, giunto nei pressi del monumento, con calma serafica si è seduto vicino alle statue sacre prendendo un caffè da una tazzina d'asporto, per poi dare sfogo ad una improvvisa rabbia manifestata contro il Cristo in croce. Dopo una violenta colluttazione, i carabinieri lo hanno bloccato e condotto in caserma.