Treni Catania-Caltanissetta sospesi, danneggiata la rete elettrica

Con una nota Rfi comunica che dalle 1.46 si stanotte è stato sospeso il traffico, danneggiamento della linea elettrica da parte di ignoti, fra Bicocca e Motta S. Anastasia sulla linea Catania - Caltanissetta Xirbi - Palermo. E' stato attivato il servizio sostitutivo con bus fra Catania Centrale e Catenanuova al momento per i primi 8 treni regionali previsti fino alle ore 10.

I tecnici Rfi sono a lavoro per il ripristino del guasto e per la conseguente ripresa del servizio ferroviario. In corso l'accertamento delle cause.