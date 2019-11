Treni e stazioni, i controlli della polizia per il "Rail action day"

389 identificati, 2 denunciati, 1 soggetto rintracciato, 71 stazioni controllate e 132 i convogli controllati: questo il bilancio dell’operazione denominata “Rail Action Day 24 BLUE.”, che ha visto impegnati circa 100 operatori della Polizia Ferroviaria, nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia dalle 7 del mattino del 13 novembre scorso. allo stesso orario del giorno successivo. I controlli hanno riguardato principalmente i convogli e le stazioni al fine di prevenire e reprimere tutti quei fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario quali i furti di rame e in danno ai viaggiatori, i danneggiamenti e i graffitaggi. In particolare i controlli effettuati nella stazione di Palermo Centrale hanno consentito di denunciare all’autorità giudiziaria un viaggiatore perché portava al seguito un coltello senza alcun giustificato motivo, mentre un uomo di nazionalità straniera destinatario di nota di ricerca per notifica atti è stato rintracciato e gli è stato notificato il rigetto del permesso di soggiorno ed il decreto di espulsione. Nella stazione FS di Catania, invece, nei confronti di un uomo privo di titolo di viaggio che bivaccava nello scalo, ostacolando il normale svolgimento del servizio FS, è stato emesso un ordine di allontanamento.