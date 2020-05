Girava in auto, senza assicurazione, con una mazza da baseball: beccato dai finanzieri

I militari della guardia di finanza, durante i controlli di routine, hanno denunciato un trentenne di Belpasso per porto ingiustificato di strumento atto ad offendere: aveva con sè una mazza da baseball di 75 centimetri e non era di certo un atleta. Le fiamme gialle di Paternò avevano fermato l'uomo alla guida di un veicolo, risultato senza assicurazione, e insospettiti dall'atteggiamento guardingo del trentenne, già segnalato per furto, hanno perquisito il veicolo e hanno trovato la mazza da baseball sul sedile posteriore

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Considerata l’assenza di un motivo valido che ne giustificasse il trasporto l’oggetto è stato sequestrato mentre per la guida senza la copertura assicurativa gli è stata contestata la violazione prevista dal codice della strada ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.