"Troppi incidenti, servono dossi e autovelox", l'appello del Comitato cittadino Vulcania

"A seguito delle tante segnalazioni e proteste, il Comitato Cittadino Vulcania, per l’ennesima volta, con questa comunicazione vuole portare alla luce un problema che sta diventando per i residenti e commercianti di Via Rosso di S Secondo, Via Giacomo Leopardi, Via Castorina e Via Brancati sempre più sentito e riguarda la sicurezza stradale per i pedoni".

Con una nota il Comitato punta i riflettori sulla sicurezza stradale nel centro urbano. "Con i nostri sopralluoghi eseguiti, abbiamo riscontrato che esiste un grande disagio per i pedoni intenzionati ad attraversare la strada nel tentativo di restare incolumi. Il Comitato, dopo tanti mesi, ripropone e richiede alla Direzione Mobilità e Viabilità dell’Amministrazione comunale un provvedimento con interventi di adeguamento e installazione dei dossi o delle strisce pedonali rialzate sull’asfalto in corrispondenza delle strisce pedonali di Via G. Leopardi (dopo piazza L. Ariosto), Via Rosso di S. Secondo (all’inizio e metà percorso della strada), Via Castorina e Via Brancati (all’incrocio con Via Torino, vicino il parco A. Moro). Un primato poco invidiabile quello dei quartieri Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio e Borgo-Sanzio che negli ultimi giorni hanno fatto registrare una brusca impennata di quello che ormai è diventato uno stillicidio inarrestabile. Morti, feriti, persone che hanno subito danni permanenti a causa dell'unica colpa di aver tentato di attraversare il passaggio pedonale in suddette vie. I residenti avevano già sollevato il problema in passato con proteste, segnalazioni e comunicati stampa". Interviene il presidente del Comitato, Angela Cerri: “Gli automobilisti, che arrivano nella parte alta di Via G. Leopardi, dalla circonvallazione, Via Caronda e Via Torino spingono spesso e volentieri il piede sull’acceleratore spaventando i pedoni che tentano la sorte per spostarsi da un lato all’altro della strada. Tanti pedoni investiti mentre attraversano sulle strisce o sugli attraversamenti pedonali che dovrebbero garantire la protezione di chi li utilizza. Sono tante le vittime di incidenti stradali negli ultimi otto mesi. Per non parlare, negli ultimi tre anni ci sono stati anche incidenti mortali. Per cercare di limitare la velocità dei veicoli si chiede che vengano messi i limiti di velocità, che vengano installati i dossi per dissuadere dall’alta velocità e che la polizia municipale effettui i controlli con l’autovelox. Riteniamo che ci sia bisogno di intervenire con questi dispositivi di moderazione della velocità dei veicoli, al fine di mettere in sicurezza i pedoni, in strade molto trafficate. Si spera che ogni richiesta, ogni segnalazione, ogni proposta e ogni comunicato stampa del Comitato non sia lasciata cadere nel vuoto, che l’Amministrazione comunale non sia latitante. Speriamo che le istituzioni si mobilitino per risolvere al più presto questo sentito problema dove a farne le spese sono sempre i cittadini”.