Trovata a Militello la 14enne scomparsa, ancora poco chiara la dinamica

E' tornata a casa la giovanissima Gioia Fagone, la 14enne di Palagonia scomparsa da casa e irreperibile da ieri sera. A trovarla, a Militello in Val di Catania, sarebbe stato un conoscente. La giovane, secondo alcuni, sarebbe andata al centro di Catania insieme alle amiche ed era irreperibile da ieri sera, intorno alle 22.30, ora in cui avrebbe inviato un sms alla famiglia. Non si conoscono ancora i motivi dell'allontanamento.

Ad annunciare la scomparsa era stata la sorella di Gioia, Kessy, che aveva pubblicato un post sulla propria pagina Facebook.