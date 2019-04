Pregiudicato lanciava pile sulle auto per la "truffa dello specchietto"

I carabinieri di Granieri hanno denunciato un 30enne di Noto, specializzato nella "truffa dello specchietto". Aveva già messo a segno diversi "colpi", l’ultimo in ordine di tempo lo scorso 16 marzo quando aveva “spillato” 40 euro ad una donna di 51 anni di Caltagirone. L’auto utilizzata dal truffatore, una Lancia Delta di colore nero, era stata già segnalata a tutte le pattuglie della compagnia di Caltagirone. Domenica mattina i militari di Granieri hanno notato il mezzo fermo sulla strada Bosco di Mezzo-Albanelli, dove il truffatore aveva preso di mira un 70enne del posto, accusato di avergli danneggiato lo specchietto durante un sorpasso avvenuto poco prima in prossimità del bivio, e si stava facendo consegnare una banconota da 50 euro.

I militari hanno anche sequestrato i “ferri del mestiere” utilizzati dal malvivente: diverse pile stilo esauste, utilizzate per colpire le auto di passaggio e creare l’effetto urto, alcuni tappi di cera nera, usati per rigare i veicoli delle vittime, e 135 euro in contanti, presumibilmente frutto di precedenti truffe.