Truffa dello specchietto, carabinieri arrestano pregiudicato

I carabinieri di San Giovanni la Punta hanno arrestato il pregiudicato 28enne belpassese Spallino Leonardo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania – sezione del Gip, su richiesta della Procura della Repubblica poiché ritenuto responsabile di estorsione in concorso.

L’uomo è accusato di aver minacciato un automobilista, a San Giovanni la Punta, costringendolo a consegnargli la somma in contanti di 50 euro dopo aver simulato un impatto con lo specchietto della propria autovettura.

Al pregiudicato sono stati attribuiti altri due tentativi non andati a buon fine in quanto le vittime si sono accorte della truffa che l’uomo voleva perpetrare. Spallino è stato posto agli arresti domiciliari così come disposto dall’Autorità giudiziaria.