Chiedono denaro in cambio di incontri amorosi: bloccato bonifico per l'Africa

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno svolto un’attività investigativa su alcune truffe, realizzate attraverso i social network, grazie alle quali persone in evidente stato di debolezza psicologica vengono attratte in chat d’incontri o, comunque, dove vengono promesse avventure sentimentali, a fronte – però – di versamenti in denaro richieste a vario titolo.

Il fenomeno, conosciuto come "romance scam", è venuto alla luce grazie alle indagini dei poliziotti che hanno scoperto che alcune persone avevano già trasferito ingenti somme di denaro presso conti all’estero e anzi, proprio grazie all’intervento della polizia, proprio un bonifico in partenza per l’Africa è stato bloccato appena in tempo. Gli ignoti interlocutori non hanno mai voluto mostrarsi in volto, né in chat, né in videochiamata: ciò alla fine ha insospettito le vittime del raggiro che si sono decise a denunciare.