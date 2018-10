Unite contro il tumore al seno: incontro al Policlinico con le donne di Ricominciare

Importante incontro domani 17 Ottobre, alle 15.30, tra i medici dell’Unita Operativa Dipartimentale di Senologia diretta dal professor Santi Gangi - prima collocata all'ospedale Vittorio Emanuele - e l’associazione Onlus Ricominciare per la presentazione dei nuovi locali del Padiglione 8 del Policlinico di via Santa Sofia, a Catania. Alla giornata sono invitati il direttore generale dell'azienda, Giampiero Bonaccorsi, la direzione sanitaria ed il professor Francesco Basile, magnifico rettore dell’Università di Catania.

Durante l'evento saranno illustrate attività dell’associazione Ricominciare, relative all’anno passato come il canottaggio, il pilates, lo yoga, il Tai-chi, la danzaterapia, il laboratorio di scrittura e tante altre. Tutte le iniziative hanno la finalità di promuovere la formazione di gruppi di donne operate al seno per tumore e che grazie a questo riescono ad uscire fuori dall’isolamento al quale spesso la malattia le conduce, instaurando rapporti di amicizia e di solidarietà importanti per non sentirsi sole nella lotta quotidiana contro la paura.