Tunisino violenta una ragazza, ma i passanti lo fanno arrestare

La polizia di Stato ha arrestato per violenza sessuale il tunisino Kacem Malek, che è anche accusato di tentata rapina. Una ragazza che percorreva a piedi via Marchese di Casalotto, nei pressi della Stazione Centrale, è stata avvicinata dal ragazzo che le ha chiesto informazioni su come raggiungere una via cittadina.

Mentre la donna spiegava di non conoscere quella via, lo straniero l’ha bloccata per un braccio cercando di palpeggiarla ripetutamente nelle parti intime. La vittima, trovandosi da sola, ha cominciato a urlare, invocando aiuto: accortosi che intorno a loro non c’era nessuno che poteva aiutare la ragazza, ha continuato con la violenza. Le urla disperate della ragazza e la sua energica resistenza lo hanno, però, indotto a desistere.

A quel punto, il delinquente, non essendo riuscito nella violenza sessuale, ha iniziato a colpire la ragazza con pugni e calci allo stomaco, cercando di strapparle la borsa che portava a tracollo. La violenza sessuale è stata interrotta dall’intervento di alcuni passanti, che sono stati attratti dalle urla della giovane, costringendolo a fuggire. Con la stessa giovane alle calcagna, affiancata da alcune persone intervenute in suo soccorso, l’aggressore ha raggiunto piazza Galatea dove è stato bloccato. Gli stessi inseguitori hanno poi consegnato l’extracomunitario agli agenti della polizia ferroviaria. L’uomo era in possesso di un regolare permesso di soggiorno, essendo entrato in Italia nel 2010, ancora minorenne. E' stato arrestato e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza su disposizione del P.M. di turno.