Disdette il 75 per cento delle prenotazioni negli agriturismi

“L’impatto del Coronavirus sul nostro settore è stato immediato e fortissimo. In Sicilia ci sono state disdette di massa per gli alloggi con percentuali che si aggirano intorno all’75 per cento. Il fenomeno sta colpendo anche il settore della ristorazione integrata con le nostre strutture dove il calo è del 90 per cento”. Lo afferma Giuseppe Strano presidente di Agriturist Sicilia, l’organizzazione degli agriturismi di Confagricoltura. “Inoltre le prenotazioni sono azzerate per marzo e aprile, i mesi di risveglio primaverile e delle festività di Pasqua che rappresentano uno dei periodi più importanti per la stagione turistica” aggiunge Strano. A preoccupare il rappresentante regionale di Agriturist è anche il preoccupante calo delle ricerche di servizi turistici in Sicilia degli utenti on line.

“Dai nostri sistemi di monitoraggio del web abbiamo riscontrato anche il crollo delle ricerche e delle visite sia sui siti che propongono soggiorni in Sicilia sia sui siti web degli agriturismi e questo non fa presagire nulla di buono per i mesi a venire”, spiega Strano. “Per limitare i danni immediati servono misure per il blocco dei contributi previdenziali e delle imposte dirette e indirette. Sospensione e differimento delle rate dei mutui. Per i lavoratori la cassa integrazione in deroga. Serve inoltre un piano di promozione straordinario per le produzioni agricole e l’agriturismo. Intanto, dove possibile, gli agriturismi Agriturist stanno cercando di andare incontro alle esigenze degli ospiti che chiedono la disdetta delle prenotazioni, proponendo periodi alternativi. È chiaro, però, che serve un intervento urgente in soccorso delle imprese con misure dedicate ed è necessario che l’Unione Europea attivi gli strumenti di crisi necessari, con lo stanziamento di risorse adeguate”, conclude il presidente regionale di Agriturist.