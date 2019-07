Si rifiutano di pagare il conto in un locale, denunciata coppia di turisti francesi

Prosegue il controllo del territorio della polizia municipale, soprattutto nel centro storico in merito agli orari della diffusione musicale e al contrasto delle condotte illecite. Nella notte tra il 29 e 30 luglio una coppia francese D.M. di 23 anni e D.A. di 31 anni è stata denunciata a piede libero per resistenza e rifiuto di fornire le generalità al personale del reparto annona guidato dal commissario Francesco Caccamo.

Entrambi in un ristorante di via Michele Rapisardi si erano rifiutati di pagare il conto e hanno reagito violentemente ai controlli di una pattuglia annonaria che operava in zona. La colluttazione che ne è seguita si è conclusa con il fermo della coppia, grazie anche all’aiuto di una pattuglia dei carabinieri che presidiava il centro storico.

I due francesi sono stati condotti dagli ispettori annonari al comando della polizia locale per gli accertamenti di rito e il magistrato di turno ne ha disposto la remissione a piede libero con relativa denuncia penale a carico. Nel corso dei controlli, eseguiti su direttiva del sindaco Pogliese e dell'assessore Porto, sono stati anche elevati tre verbali di contravvenzione ad altrettanti locali per aver diffuso musica fuori dall’orario consentito e verbalizzati anche cinque parcheggiatori abusivi.