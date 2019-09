Writers inglesi imbrattano la caserma della polizia in Corso Italia

Due cittadini inglesi sono stati denunciati per deturpamento e imbrattamento, dopo essere stati sorpresi in Corso Italia ad imbrattare il cancello della caserma di polizia. I due stranieri, S.C. di 45 anni e G.K. di 34, entrambi di nazionalità inglese ed in vacanza, si erano dati all’attività di writers dipingendo sulle mura della città e persino sul portone, munito di telecamere di sicurezza, della struttura della polizia di Stato, sede del X Reparto Mobile.

Dopo una perquisizione, gli stessi sono stati colti in possesso di 6 bombolette spray e di una modica quantità di marijuana, sequestrata. Pertanto ad S.C. è stato contestato anche il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.