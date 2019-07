I carabinieri salvano due turisti olandesi dispersi sul Monte Ganzaria

Due fidanzati, lui di 31 anni e lei di 30, provenienti dalla cittadina di Tilburg in Olanda, in vacanza nel calatino, erano partiti ieri pomeriggio per una escursione a piedi sul Monte Ganzaria. Poco prima del tramonto gli escursionisti, perdendo l’orientamento tra la fitta vegetazione, non sono più riusciti a tornare indietro. Chiedendo aiuto al 112, sono stati messi in contatto con i carabinieri di Caltagirone che, parlando con loro in inglese, sono riusciti a comprendere la posizione dei dispersi, anche grazie alle indicazioni che i due gli inviavano tramite WhatsApp.

L’operatore, rassicurati i turisti, rimasti comunque sempre in contatto telefonico, ha dato l’allarme coordinando l’intervento in zona delle pattuglie dell’Arma, dei Vigili del Fuoco - Squadre di Caltagirone e Lentini ed il personale del corpo forestale della Regione Sicilia, riuscendo nel giro di qualche ora a far ritrovare sani e salvi i due fidanzati. Oggi pomeriggio i due turisti olandesi si sono recati al comando di Caltagirone dove hanno incontrato e ringraziato il carabiniere che li ha salvati.