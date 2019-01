Lezioni al gelo, proteste di studenti e genitori al liceo Turrisi Colonna

A causa del malfunzionamento degli impianti di riscaldamento dell’istituto scolastico, la temperatura nelle aule è di 7°C ma chi non va a scuola viene considerato assente ingiustificato. E’ quanto accade nel liceo Statale G. Turrisi Colonna di Catania.

In una lettera inviata dai genitori alla nostra redazione, l’appello per risolvere il disagio: “In particolare, l’ultimo piano è completamente al freddo. Nonostante le proteste e le richieste di chiarimenti da parte dei ragazzi alla Preside, non sono state date risposte chiare sul motivo del mancato o cattivo funzionamento dei riscaldamenti. I ragazzi protestano in cortile e decidono di fare autogestione perché non vedono alternative.

"C'è stato un piccolo problema con la caldaia - risponde la dirigente Anna Maria Di Falco- e io stessa sono stata a fianco degli studenti e dei genitori, in un contatto continuo, per vedere insieme come intervenire. I tecnici, da me sollecitati, sono intervenuti tempestivamente e hanno sistemato la caldaia e aumentato anche l'ora di utilizzo e quindi tutto è andato a posto".

"Poi - sottolinea la dirigente - ci sono state delle contestazioni che hanno coinvolto altre scuole di Catania e anche i nostri studenti sono entrati in autogestione. Ma tutto è risolto e lo dimostra anche la chat attiva con i genitori con i quali mi confronto continuamente. Per questo trovo la mail offensiva nei miei confronti e di tutta la scuola. Invito gli autori della mail - aggiunge - a uscire allo scoperto e ad incontrarci con i rappresentanti degli studenti e il consiglio d'istituto che è presieduto da un genitore, senza la presenza di professori. Pretendiamo chiarezza perché con l'onorabilità delle persone che lavorano seriamente per le istituzione non è permesso scherzare", conclude la preside.