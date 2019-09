"Tuttapposto", la prima all'Uci cinema del Centro Sicilia

E’ uno degli attori più amati dal pubblico televisivo, grazie alla partecipazione a tanti show fra cui Colorado, ma per Roberto Lipari è arrivato il momento del salto verso il grande schermo. L’attore siciliano, infatti, debutta al cinema con il film ‘Tuttapposto’ che uscirà nelle sale giovedì 3 ottobre ed in occasione della prima nazionale, il comico palermitano incontrerà i fan all’Uci Cinemas del Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania. L’appuntamento con l’attore è per le 20, a seguire sarà proiettata la pellicola, per la regia di Gianni Costantino, che lo vede protagonista con Luca Zigaretti. Nel cast, alti nomi di primo piano del cinema italiano come Ninni Bruschetta, Monica Guerritore e Sergio Friscia. Per l’occasione Uci Cinemas e Centro Sicilia hanno organizzato altre attività collaterali: mostrando il biglietto all’infopoint da lunedì 7 a venerdì 11 ottobre, infatti, si potrà ottenere in omaggio un 2x1 da utilizzare presso il cinema.