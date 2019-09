Tutto soccorso stradale arriva in Sicilia partendo da Catania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Quando si guida l'auto o la moto i pericoli sono sempre dietro l'angolo, sia che si tratti di un incidente che di un semplice guasto meccanico. A volte, infatti, anche il guidatore più accorto si trova a fronteggiare potenziali rischi e problemi. In questi casi sapere esattamente cosa fare è fondamentale, in soccorso agli automobilisti arriva TuttoSoccorsoStradale.it, un portale di utilità che si offre non solo di selezionare le migliori aziende di Soccorso Stradale, ma offre anche tantissime informazioni utili per chi tutti i giorni è alla guida della propria vettura. Ma come è possibile essere sicuri di fare la mossa giusta al momento giusto? Una buona idea è quella di partire informati usando le guide presenti sul portale che offrono un'assistenza precisa e approfondita sui temi della prevenzione e della gestione di qualsiasi problema. Hai mai sentito parlare di TuttoSoccorsoStradale.it? È un portale specializzato nel soccorso stradale nato per guidare ed informare gli automobilisti e i motociclisti nelle situazioni d'emergenza che si possono incontrare alla guida, siamo presenti in diverse città italiane: Roma, Bologna, Modena, Crotone, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e da oggi anche a Catania. Che cos'è TuttoSoccorsoStradale.it? Si tratta di un nuovo portale interamente dedicato a dare informazioni, consigli e suggerimenti a chi ha a che fare con emergenze su strada o nel traffico, a differenza di siti come ilportaledellautomobilista.it, il sito tuttosoccorsostradale.it vuole essere il punto di riferimento sulla sicurezza alla guida. In momenti così delicati spesso è facile sbagliare o gestire male una situazione così complessa. Per questo TuttoSoccorsoStradale.it si propone di offrire a tutti una guida chiara e completa sulla tematica che può tornare utile sia a chi ha da poco la patente che agli automobilisti di vecchia data. Il sito fornisce anche nomi e recapiti telefonici di aziende di soccorso stradale in tutte le città italiane, specificando quali sono operative 24 ore su 24. TuttoSoccorsoStradale.it ha una sezione appositamente dedicata alle tariffe del soccorso stradale. TuttoSoccorsoStradale.it: I consigli di gestione delle emergenze stradali La sezione News Soccorso di TuttoSoccorsoStradale.it propone agli utenti molti suggerimenti. Una prima parte verte sulla preparazione di un lungo viaggio: si consiglia di controllare la moto o l'automobile, verificare di avere una riserva di carburante a sufficienza, un buon livello di olio e altri liquidi. Una seconda parte consiglia agli automobilisti e ai motociclisti che cosa fare quando il guasto oppure il malfunzionamento del mezzo siano la causa dell'interruzione di un viaggio. Il sito include i numeri di telefono dei principali servizi di soccorso sul territorio italiano. TuttoSoccorsoStradale.it: I suggerimenti per affrontare meglio i viaggi La sezione News in Viaggio di TuttoSoccorsoStradale.it include informazioni utili a chi fa lunghi viaggi. Si spazia da un elenco di parcheggi coperti e custoditi alle guide di viaggio per le vacanze o indicazione sull'acquisto e sostituzione dei ruotini di scorta in auto o di pneumatici, e tutte le novità sul Codice della Strada. Si trovano anche informazioni sul funzionamento del Telepass e sui suoi costi in modo da calibrare meglio la tua giornata. Non mancano suggerimenti su come procedere quando la macchina si ferma in mezzo all'autostrada. Soccorso stradale e tariffe Su TuttoSoccorsoStradale.it è possibile trovare un elenco di servizi di soccorso autorizzati e operativi 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. I nomi delle aziende di soccorso sono corredati da numeri di telefono e contatti d'emergenza. Il sito ha un'intera sezione dedicata alle tariffe del servizio di soccorso. L'intervento di soccorso con carroattrezzi è un'operazione che ha certamente i suoi costi ma spesso nella fretta e agitazione che si prova quando ci si trova a chiamare i soccorsi non ci si informa in modo dettagliato. È in questi casi che consultare il portale TuttoSoccorsoStradale.it torna utile. Il portale TuttoSoccorsoStradale.it, in definitiva, si presenta chiaro, affidabile e sicuro per tutti quegli automobilisti che viaggiano spesso o si trovano a far per la prima volta un lungo viaggio. Qui > https://tuttosoccorsostradale.it/soccorso-stradale-catania-carroattrezzi-24ore/ A Catania ci trovi in Viale Mario Rapisardi, 356/B, 95131 Catania CT