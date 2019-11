Due ubriachi investono un motociclista e prendono a pugni la polizia

Nel corso della mattinata di sabato 11 novembre, due pattuglie della polizia impegnate in un servizio di controllo del territorio nel quartiere di San Cristoforo, hanno notato un gruppo di persone impegnate a discutere animatamente in via Plebiscito. Intervenuti per sedare gli animi, gli agenti sono stati aggrediti da un cittadino di nazionalità colombiana, Rodriguez Mina Robert Andres e dall’italiano Vincenzo Gagliani, entrambi con precedenti per rissa. Sono volati spintoni, calci, e pugni che sono stati respinti dagli agenti, sino a bloccare i due malviventi totalmente privi di freni inibitori e sotto effetto di sostanze alcoliche. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due avevano causato un incidente con danneggiamento di autovetture che è costato il ricovero di un centauro, dimesso con 20 giorni di prognosi per via delle lesioni riportate . Rodriguez si era messo al volante di un’autovettura intestata a un cittadino catanese che, successivamente sanzionato per l’incauto affidamento, ha dichiarato di avere avuto a cuore lo straniero come se fosse un figlio e che per questo gli aveva fatto avere l’auto così da renderlo autonomo negli spostamenti. Sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione del pm di turno, i due saranno sottoposti al giudizio per direttissima.