Albanese ubriaco in un bar di Nicolosi si scaglia contro i carabinieri

I carabinieri di Nicolosi hanno denunciato un 42enne albanese per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. I militari erano stati attivati dalla centrale operativa, in seguito ad una chiamata che segnalava la presenza di un ubriaco all’interno di un bar del centro abitato. L’uomo, evidentemente in preda ai fumi dell’alcol, inveendo contro i carabinieri si è scagliato contro di loro ma è stato ridotto all’impotenza da questi ultimi che, bloccatolo e reso inoffensivo, lo hanno affidato alle cure dei sanitari.