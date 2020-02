Udicon Sicilia, il catanese Corsaro nuovo commissario regionale

E' il catanese Marco Corsaro, 35enne dirigente sindacale, il nuovo commissario regionale dell'U.Di.Con in Sicilia. La nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi a Roma da Denis Nesci, presidente nazionale dell'Unione per la difesa dei consumatori. Designati anche due nuovi vicari, il trapanese Michele Amato e il siracusano Salvatore Lorefice. L'associazione, tra le più importanti d'Italia nella tutela dei diritti dei consumatori per numero di aderenti, intende infatti accelerare nel percorso di radicamento territoriale e di rafforzamento delle campagne informative e di reclutamento in Sicilia. "Cambiamo marcia attraverso nuovi innesti - dichiarano i vertici nazionali U.Di.Con - in una Regione dove c'è tanto da fare nella tutela del cittadino-consumatore, spesso in balia di inefficienze e disservizi che da soli è difficile affrontare".

"È il momento di mettersi al lavoro – ha commentato il commissario Marco Corsaro – affinché anche in Sicilia l'U.Di.Con. possa esprimere tutte quelle potenzialità già emerse nel resto d'Italia, diventando un accreditato interlocutore istituzionale. Di ciò ne potranno godere i consumatori, nella vita e nelle problematiche di tutti i giorni: partiremo già la prossima settimana con i flash mob contro bullismo e cyberbullismo nelle scuole e, a stretto giro, con il potenziamento degli uffici legali nelle nostre oltre 70 sedi, già presenti in tutte le nove province. Ringrazio la dirigenza nazionale U.Di.Con e il presidente Nesci - conclude Corsaro - per la fiducia che mi è stata concessa in un momento così cruciale per il percorso dell'associazione nella nostra Isola".

L'Unione per la Difesa dei Consumatori è un’associazione che ha come principale scopo statutario la tutela dei diritti di consumatori e utenti come: il diritto alla salute, alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto all'informazione ed alla corretta pubblicità, all'educazione al consumo, alla correttezza dei contratti, all'erogazione di servizi pubblici efficienti. L'U.Di.Con, fondata nel 2008 da Denis Nesci, si articola in una rete di sportelli a carattere nazionale, avvalendosi dell’esperienza di uno staff di professionisti che quotidianamente ascoltano, consigliano ed indirizzano i cittadini. Sono oltre 500 le sedi riconosciute in tutto il territorio nazionale - oltre 70 in Sicilia - e circa 90mila gli iscritti certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'U.Di.Con. è componente del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti del Mise.