Riapre il ricevimento al pubblico negli uffici comunali di Gravina

Il sindaco di Gravina Massimiliano Giammusso rende noto che da domani 5 giugno 2020, gli uffici comunali riapriranno al ricevimento del pubblico. "Riapriamo gradualmente la casa comunale nel rispetto delle disposizioni anticontagio e della distanza di sicurezza interpersonale, così come prevedono le linee guida approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e richiamate nell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana 22 del 2 giugno 2020. In virtù della riorganizzazione degli spazi comuni è opportuno continuare a utilizzare la prenotazione a distanza dei servizi – ha concluso il primo cittadino - e a privilegiare i contatti in via telematica". A spiegare le modalità di fruizione è l'assessore con delega all'Amministrazione generale Michelangelo Barravecchia. "L’accesso agli uffici della sede centrale sarà garantito da via Marconi con la presenza di un operatore della polizia municipale al fine di consentire il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale dentro gli uffici pubblici. Limitatamente ai servizi sociali – ha concluso l'assessore - l’accesso sarà garantito sempre previo appuntamento telefonico o via mail, i contatti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.