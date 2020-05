San Gregorio, riaprono gli uffici tributi e anagrafe solo per appuntamento

Da martedì 12 maggio sono ripartiti i servizi del settore anagrafe del Comune di San Grgoerio, ubicati presso il Centro anziani di via Bellini. Con l’inizio della fase 2, anche gli uffici del Comune riprendono le attività con maggiore intensità, nella speranza di arrivare al più presto alla normalità.

"Un grazie di cuore al capo area Roberto Avellino e a tutto il personale dei servizi demografici per la professionalità e l’abnegazione dimostrate – ha dichiarato l’assessore Giovanni Zappalà -, a turno hanno fatto sì che anche nel periodo iniziale del covid-19 i servizi funzionassero. Alcuni hanno lavorato in smart working, altri, invece, in presenza in ufficio. Il personale dello Stato Civile è stato sempre presente e reperibile soprattutto nei casi di emergenza, come nascite e morti. Un grazie particolare a Graziella Scuto del segretariato sociale che in sinergia con il dott. Avellino e la dott.ssa Di Stefano del settore finanziario hanno lavorato ininterrottamente durante il periodo più duro della quarantena. Ora si riparte piano ma si riparte, speriamo al più presto di entrare a regime".

Si riceve il martedì mattina e giovedì pomeriggio, ore ufficio. È importante fissare un appuntamento telefonico o comunicare via email prima di avviarsi in ufficio. Si può inviare la richiesta alla pec istituzionale comune.sangregorio.ct@anutel.it o agli indirizzi e-mail degli uffici ssdd@comune.sangregoriodicatania.ct.it per l'ufficio anagrafe e tributi@comune.sangregoriodicatania.ct.it per l'ufficio tributi. Inoltre ci si può rivolgere ai seguenti numeri: anagrafe 095-7219182 o 7219183; stato civile 095-7219184; tributi 095-7219162 o 7219188.